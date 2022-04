Reggio Calabria, a Lazzaro si avvicina l’estate: lidi, chioschi e aree bambini. Le disposizioni

29 Aprile 2022 16:16

Stagione balneare 2022 a Lazzaro: il Comune di Motta San Giovanni ha pubblicato l’avviso per le concessioni demaniali relativo al periodo turistico

Il Comune di Motta San Giovanni (provincia di Reggio Calabria) ha pubblicato l’avviso finalizzato al rilascio di 11 concessioni, per la sola stagione balneare 2022, di aree demaniali marittime per lo svolgimento di attività aventi finalità turistico-ricreative e di servizi complementari alla balneazione nella frazione di Lazzaro. Sono 4 i lotti dedicati alla realizzazione di stabilimenti balneari con eventuale struttura di ristoro e ricreativa a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture sempre ricettive con analoghe caratteristiche (1 via Plutino, 2 lungomare Ottaviano Augusto, 1 lungomare Cicerone). Per i chioschi sono 3 i lotti con eventuale area per tavolini e sedie (2 lungomare Cicerone, 1 in prossimità dell’ex campo sportivo Lazzaro). Per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali (3 lungomare Cicerone) sono 3 i lotti predisposti. Un solo lotto, invece, per attività ludiche ed il tempo libero, posa di gonfiabili, giochi smontabili ecc. (area giochi ex campo sportivo Lazzaro).

È possibile presentare istanze finalizzate alla realizzazione di chioschi anche nelle aree destinate agli stabilimenti balneari. Tuttavia, tali richieste saranno valutate se e solo se non saranno acquisite per i medesimi lotti istanze per la realizzazione di stabilimenti balneari. Le domande, che saranno valutate tenendo conto dell’offerta economica e della sostenibilità ambientale e sociale, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune (a mano negli orari d’ufficio o a mezzo raccomandata A/R del servizio postale oppure con Agenzia di recapito autorizzata) entro e non oltre le ore 12 del prossimo 16 maggio. È possibile scaricare l’avviso e la modulistica dal sito www.comunemottasg.it.