Avviata innovazione della rete elettrica di E-distribuzione nel territorio di Reggio Calabria

14 Aprile 2022 16:31

L’installazione di apparecchiature con logiche di automazione sempre più sviluppiate consentirà di rendere la rete intelligente e, conseguentemente, di migliorare la qualità e la continuità del servizio elettrico a cittadini e imprese del territorio

Una rete elettrica efficiente e affidabile è, oggi, uno degli elementi fondamentali per favorire la transizione energetica in atto nel Paese e nel mondo intero. La produzione diffusa di energia da fonti rinnovabili e l’elettrificazione dei consumi non possono, infatti, fare a meno di una rete elettrica Smart, capace di gestire con sistemi innovativi e tecnologicamente avanzati i flussi di energia dai luoghi di produzione ai punti di consumo e utilizzo.

Costantemente impegnata in un continuo rinnovamento tecnologico delle proprie infrastrutture elettriche, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione, ha predisposto il progetto DSO 4.0, uno dei principali piani di investimento per l’implementazione di apparecchiature che, tramite la tecnologia di automazione e telecontrollo “Smart Fault Selection” (Selezione intelligente del guasto), renderanno la rete elettrica intelligente.

In particolare, detto progetto prevede che in ciascuna cabina secondaria, nodo cruciale per la trasformazione e lo smistamento dell’energia elettrica nel territorio, vengano installati sensori smart, per la misura della tensione e della corrente, e apparati con logiche di automazione sempre più sviluppate. Tali sistemi verranno collegati attraverso vettori di comunicazione in fibra ottica o LTE. L’utilizzo di tale tecnologia consentirà, in occasione di un guasto su un tronco di linea elettrica di media tensione, l’individuazione automatica e l’isolamento tempestivo della porzione di rete in cui si è verificato il guasto.

Capace, quindi, di limitare i tempi di disalimentazione e di ridurre il numero dei clienti interessati dal disservizio, l’utilizzo di detta tecnologia migliorerà la qualità e la continuità del servizio elettrico a cittadini e imprese del territorio.

“La Calabria, – ha dichiarato Roberto Zapelloni, Responsabile Area Operativa Regionale Calabria di E-Distribuzione – è una delle regioni in cui abbiamo deciso di investire in questo sfidante progetto. Inizieremo intervenendo in circa 360 cabine presenti nel territorio tra Reggio Calabria, Siderno e Gioia Tauro. Analogo intervento interesserà, a breve, anche altre 150 cabine del territorio delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia”.

“Dopo una fase di progettazione – ha dichiarato Luca Petrillo, Responsabile dell’Unità Territoriale Reggio Calabria di E-Distribuzione – e grazie alla collaborazione degli Enti Locali, che stanno svolgendo un ruolo di fondamentale importanza per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, i lavori nel territorio di Reggio Calabria sono stati già avviati e proseguiranno nei prossimi mesi. Tuttavia, per effettuare in sicurezza alcune delle attività, saremo costretti a programmare brevi interruzioni del servizio elettrico. Ci scusiamo anticipatamente per i disagi che dette interruzioni potranno comportare ma siamo sicuri che i cittadini apprezzeranno l’impegno tecnico ed economico dell’azienda a favore di questo territorio”.