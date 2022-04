Automobilismo: la scuderia di Sambatello Piloti per Passione, sulla vetta del Challenge Slalom Calabria 2021

4 Aprile 2022 13:09

Sabato scorso a Montalto Uffugo CS si è concluso il Challenge Slalom Calabria 2021

Sotto la regia di ASA Castrovillari di Massimo Minasi, coadiuvato dagli altri organizzatori calabresi ed alla presenza della Delegazione Regionale e di autorità e personaggi di spicco del panorama automobilistico italiano, Sabato scorso a Montalto Uffugo CS con la premiazione ufficiale, si è concluso il Challenge Slalom Calabria 2021. Regina indiscussa del campionato, la scuderia di Sambatello PILOTI PER PASSIONE che insieme ai suoi sette piloti piazzatisi nelle varie classifiche, Francesca Pallone, l’Avvocato Vincenzo Barca, Francesco Bevacqua, Pasquale Cammareri, Rocco Porcaro, Gaetano Rechichi e Rosario Scerbo, si sono aggiudicati la maggior parte dei premi in palio. Momento di commozione quando durante la premiazione della scuderia è partito un video clip dedicato a Peppe Cuzzola recentemente scomparso per un incidente sul lavoro. Indescrivibile la soddisfazione del direttivo della scuderia per i notevoli risultati raggiunti in tutta l’annata scorsa dai propri piloti che hanno affrontato notevoli difficoltà di vario tipo ma che con grinta, determinazione, sacrifici e professionalità hanno portato altissimo il nome di tutto il gruppo che rappresenta una grande realtà positiva per il nostro territorio, in campo automobilistico sportivo. E ieri allo slalom siciliano di Roccella-San Cataldo nuova affermazione di classe e di gruppo N per il pilota Mario Radici portacolori della scuderia di Sambatello. Mentre sono pronti i preparativi per la prima gara di Campionato Italiano Velocità Montagna che si correrà a Fasano nel prossimo week end che vede schierati con i colori della scuderia PILOTI PER PASSIONE il plurivincitore del CIVM, new entry della scuderia, Giuseppe Aragona con la sua Mini Cooper RS Plus e Roberto Megale a bordo di una Peugeot 106 1.600 RS Plus, dovrà vedersela con avversari di tutto rispetto.