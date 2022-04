Auto della Polizia Locale bruciata a San Giorgio Morgeto: la solidarietà dell’Associazione “Città degli Ulivi”

23 Aprile 2022 14:06

“Al Sindaco Valerioti, all’Amministrazione tutta l’invito a non cedere alle intimidazioni e alla violenza”, si legge nel comunicato

L’Associazione “Città degli Ulivi”, in tutte le sue componenti, “esprime totale solidarietà alla comunità di San Giorgio Morgeto, profondamente colpita dal vile atto intimidatorio perpetrato attraverso l’incendio dell’autovettura in dotazione alla Polizia Municipale”. “Al Sindaco Valerioti, all’Amministrazione tutta l’invito a non cedere alle intimidazioni e alla violenza, nella consapevolezza che i percorsi indirizzati alla promozione della legalità e alla difesa del diritto devono proseguire senza se e senza ma. E’ questa l’unica strada possibile, per gli amministratori locali, in una realtà complessa come la nostra che, tuttavia, propone sempre più pressante l’esigenza di riscatto e di crescita civile e culturale”, si legge nella nota.

In questa direzione il Comune di San Giorgio Morgeto e tutti gli Enti “sottoposti ad atti delinquenziali troveranno sempre nell’Associazione “Città degli Ulivi” sostegno incondizionato e disponibilità a qualunque forma di collaborazione. Lavorando in sinergia i Sindaci potranno confermare il loro ruolo di baluardo rispetto ad ogni tentativo di condizionamento dell’attività amministrativa e di promotori di un nuovo modo di intendere la gestione della cosa pubblica”.