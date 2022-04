Attentato all’interno della metropolitana di New York, diversi feriti: trovati anche ordigni inesplosi

12 Aprile 2022 15:42

New York, attentato all’interno di una metropolitana Sunset Park di Brooklyn

Paura nella metropolitana a New York. Secondo quanto riportato dai media locali, si registrano almeno sei feriti colpiti di arma da fuoco nella metropolitana di New York, alla stazione di Sunset Park a Brooklyn. Diversi spari sono stati uditi all’iterno della stazione metropolitana di Brooklyn dove sono stati anche rinvenuti alcuni ordigni inesplosi. La polizia di New York ha risposto a una richiesta d’emergenza per fumo rilevato nella stazione tra la 46ma Strada e la quarta Avenue, che serve le linee D, N ed R della metropolitana.