Atletica, grandi risultati per la CorriCastrovillari nelle gare svolte a Reggio Calabria

27 Aprile 2022 10:46

Un fine settimana di grandi successi per la CorriCastrovillari alle gare di Reggio Calabria: risultati e piazzamenti degli atleti

Grande successo per i piccoli atleti della CorriCastrovillari. I ragazzi guidati dal Presidente Gianfranco Milanese si sono distinti nel corso delle gare di atletica tenutesi a Reggio Calabria, portando a casa vittorie importanti e gettando le basi per successi futuri. I miglioramenti sono evidenti ed entusiasmano sempre di più i ragazzi della Scuola di Atletica, che puntano a divertirsi e a migliorarsi.

Nella gara dei 50m, la più forte, veloce e temuta, dominio della CorriCastrovillari che si piazza al primo e al secondo posto con Ferdinando Costa seguito dal compagno di squadra Gaetano Beltrano, che va a vincere anche i 4.500m, a Reggio Calabria, con grinta e caparbietà. Costa trionfa anche nel salto in lungo.

Nel salto in alto, Ismael Gattabria vince saltando 1:50; bissando il risultato del giorno prima nel giavellotto e facendo registrare il suo Personale best. Sempre nelle regionali di giavellotto, Anastasia Gattabria e Gabriel Miglio vincono le loro gare con grandi miglioramenti nelle distanze dei loro lanci. Anastasia trionfa anche nel salto in alto donne con 1:48. Federico Costa (E8) si migliora nel lancio del vortex e nei 40m.

“I risultati ottenuti da questi prodigiosi atleti acquisiscono un valore aggiunto sapendo che si tratta di ragazzi che mentre si allenano o gareggiano si divertono e amano stare insieme. Al campo, ogni giorno è una festa che si ripropone ogni volta in allenamento e in gara“, ha dichiarato il Presidente Milanese, entusiasta per i risultati ottenuti, ai quali, presto, si aggiungeranno quelli della Scuola di Atletica “Team Mirto”, inaugurata con l’Open day del 25 aprile.

Sempre a Reggio Calabria, nella “Corrireggio”, buon piazzamento per Flavio Beltrano negli uomini che ha corso 13,5km in 58:29; e di Domenica Viscomi nelle donne che ha chiuso la gara in 1h29:22. Menzione speciale per i 4 “veterani” che si sono cimentati nella Mezza Maratona di Taranto “StraTaranto”: Francesco Gradilone, Michael Pollina, l’inossidabile Franco Perticaro e Matteo Sassone hanno dato il massimo, con Sassone che ha fatto registrare il suo PB con 1h34 minuti.

Nel corso dell’evento, gli atleti della CorriCastrovillari hanno presentato la “nostra” Mezza Maratona dei borghi Pollineani che si terrà il 23 ottobre prossimo. Altra grande prestazione è giunta dalla Corsa di Miguel a Roma, dove Antonio Perrone ha fatto registrare il suo personale best in 38:36.