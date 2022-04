Lega Cosenza: “Aterp abbia nuovamente uffici di via Savoia e si trovi soluzione per senzatetto”

30 Aprile 2022 12:12

Da diversi anni lo splendido edificio di proprietà dell’Aterp a Cosenza, in via Savoia, è occupato da cittadini senza alloggio. “Una situazione che deve trovare soluzione”, afferma in una nota Davide Bruno, coordinatore cittadino della Lega. L’Aterp è stata costretta “ad essere ospitata negli uffici della provincia di Vaglio Lise – dice Bruno – perché non può disporre legittimamente di un suo bene. Chiediamo una soluzione che investa anche i servizi sociali del comune di Cosenza per una collocazione temporanea degli occupanti in strutture ricettive al fine di poter permettere all’azienda residenziale pubblica di trasferire i suoi uffici in via Savoia. Peraltro anche a livello urbanistico ed estetico , la riappropriazione del locale di via Savoia avrebbe un significato importante per il centro cittadino. Confidiamo che il sindaco Franz Caruso e le istituzioni preposte possano occuparsi della questione – conclude Davide Bruno – per un ripristino della legalità”.