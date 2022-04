Aspettando il Giro d’Italia a Scalea, Terùn invita ad una ciclopedalata dedicata alle famiglie

2 Aprile 2022 13:30

Terùn Scalea invita le famiglie in bici lunedì 25 aprile 2022

Questo l’obiettivo di “Famiglia in Bici”, manifestazione sportiva in programma lunedì 25 aprile 2022, a partire dalle 10 e 30 nella Villa Comunale di Scalea e curata dall’Associazione sportiva dilettantistica Terùn Scalea.

Si tratta di una delle iniziative di contorno all’arrivo in città del Giro D’Italia. Il 12 maggio 2022 è infatti in programma la sesta tappa della 105esima edizione della Corsa Rosa: la Palmi – Scalea Riviera dei Cedri, promossa da ECOtur in collaborazione con Regione Calabria, Parco nazionale del Pollino e Comune di Scalea – comitato di tappa.

Queste ultime istituzioni sostengono anche l’evento del 25 aprile con il Gal Riviera dei Cedri, Forsics – Sicurezza Stradale e Federazione ciclistica italiana – Calabria.

Il programma di Famiglia in Bici prevede il raduno alle 10 e 30 nella Villa Comunale di Scalea da dove i partecipanti effettueranno una ciclopedalata, con partenza prevista alle 11, attraversando le vie della cittadina di Torre Talao.

“La partecipazione è completamente gratuita e aperta a tutti – spiegano i promotori dell’iniziativa –. È sufficiente avere una bicicletta e tanta voglia di pedalare in tranquillità e in compagnia, guidati dai componenti della squadra e dai tanti volontari che in questi giorni stanno confermando la loro adesione.

Ai partecipanti chiediamo possibilmente di indossare un indumento rosa per celebrare l’appuntamento con il Giro d’Italia, uno storico evento sportivo per tutto il territorio. Ovviamente – aggiungono – ai minorenni, che saranno regolarmente assicurati per partecipare, facciamo presente che è obbligatorio indossare il casco”.