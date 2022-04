Asp Messina, concluso il corso per l’Idoneità all’esercizio dell’Attività di Emergenza Sanitaria

13 Aprile 2022 17:13

Il Commissario Straordinario dell’ASP di Messina, Dr. Bernardo Alagna, unitamente al Direttore Sanitario Dr.Domenico Sindoni, il Direttore Amministrativo Dott.ssa Catena Di Blasi ed il Direttore dell’UOC Coordinamento Staff della Direzione Generale Dr. Giancarlo Quattrone, ha il piacere di comunicare che il 22 aprile 2022 alle ore 12.00 presso la Sala riunioni dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina di via La Farina 263 avverrà la consegna degli attestati ai nove medici che hanno superato con esito positivo la prova di valutazione finaledel corso di “Idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria – MEST” realizzato per la prima volta da un’azienda sanitaria siciliana. Il percorso Formativo ha visto impegnati i Medici partecipanti in 210 ore di didattica interattiva e sul campo e 150 ore di tirocinio svoltosi nei Presidi Ospedalieri Aziendali e presso il SUES 118 che è stato parte attiva per la riuscita ed il buon esito del progetto. Il corso è stato concepito su impulso del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica – Servizio 1 “Personale SSR dipendente e convenzionato” dell’Assessorato della Salute – Regione Siciliana – con lo scopo di fronteggiare l’esigenza improrogabile didisporre in tempi brevi di Medici adeguatamente formatiad affrontare le più svariate realtà che in emergenza urgenza territoriale si possono verificare. Si è voluto dare una risposta concreta al bisogno di salute di tutto il territorio provinciale ed i medici formati rappresentano l’auspicio di una maggiore incisività dell’azione sanitaria, favorendo un approccio sistemico nei casi in cui sia richiesta competenza, conoscenza dei contesti edelle procedure utili per la gestione delle emergenze –urgenze dell’ASP Messina. L’organizzazione e la gestione dell’impegnativo percorso formativo avviato nel giugno 2021 è stata affidata all’U.O. Formazione dell’ASP Messina di cui è Responsabile la Dott.ssa Flavia Alessi in collaborazione con il Servizio di Emergenza Territoriale Aziendale ed il SUES 118. A garanzia della qualità formativa, sono stati coinvolti docenti tra i maggiori esperti di settore, operanti nelle Aziende Sanitarie della Provincia di Messina, della Regione Siciliana e delle realtà nazionali di eccellenza. Quanto realizzato si spera contribuisca ad ingenerare tra i giovani medici un sempre maggiore interesse verso questo vitale settore.