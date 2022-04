Ascoli-Reggina 2-0: raddoppia Bidaoui, partita in ghiaccio | LIVE

10 Aprile 2022 17:07

Ascoli-Reggina, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e, a fine gara, pagelle e dichiarazioni post gara

Ascoli-Reggina è anche Sottil contro Stellone, insieme in riva allo Stretto quasi 20 anni fa. Uno lotta per consolidare i playoff, l’altro per provare a raggiungerli, ma è impresa quasi impossibile. Ci proveranno, gli amaranto, fino a che la matematica non reciterà il suo verdetto. Oggi è gara chiave, però. In caso di vittoria, speranza ancora accese, nonostante l’attesa penalizzazione. Se arriverà una sconfitta o un pari, invece, considerando anche la vittoria di ieri del Frosinone, le ultime quattro rischiano di valere quasi solo per le statistiche. Ma intanto oggi c’è Ascoli. StrettoWeb seguirà come sempre il match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e, a fine gara, pagelle e dichiarazioni post gara.

Ascoli-Reggina, cronaca testuale live

78′ – Stellone inerisce Cortinovis e Tumminello per Menez e Aya.

73′ – Turati salva su Dionisi ed evita il 3-0, la Reggina ora non c’è più e attende solo che termini la sfida.

66′ – L’Ascoli raddoppia, è 2-0. Servito Bidaoiu all’interno dell’area, lui fa il solito movimento: si accentra, si piazza il pallone sul destro e conclude. Aya “molle”, Turati non può nulla.

63′ – Azione insistita dell’Ascoli, il pallone finisce a Buchel, che tira da fuori, ma Turati manda in corner. Reggina non pervenuta in questa fase, l’Ascoli ne approfitta per provare a raddoppiare.

62′ – Ammonito anche Hetemaj, che blocca la falcata in contropiede di Buchel.

60′ – Triplo cambio per Stellone: entrano Rivas, Lombardi e Kupisz, escono Montalto, Bellomo e Giraudo.

55′ – Cambia il match, vantaggio Ascoli! Caligara si fa spazio sulla trequarti e conclude di sinistro, il suo diagonale è angolatissimo, supera Turati, sbatte sul palo e finisce dentro. 1-0 bianconero in una delle poche occasioni della sfida.

53′ – Occasione Ascoli sugli sviluppi di un piazzato, ma il tiro di Botteghin è troppo lento.

52′ – Primo giallo della ripresa, è per Folorunsho.

46′ – Subito Bidaoui: parte da sinistra, si accentra e tira, ma blocca facilmente Turati.

46′ – Comincia la ripresa di Ascoli-Reggina. C’è un cambio: Sottil fa entrare Saric al posto di Collocolo.

SECONDO TEMPO

45’+4 – Si chiude il primo tempo. Quattro i minuti di recupero perché nei primi due non si è giocato. Botte, un palo e un’occasione nel finale. Questo è per ora Ascoli-Reggina.

45’+3 – Che occasione per l’Ascoli! Bidaoui a giro da posizione defilata, Turati respinge ma Salvi non riesce a ribattere da due passi, con il salvataggio di Stavropoulos in corner.

46′ – Menez a terra da almeno un minuto per una botta subita, su cui però l’arbitro non ha ravvisato fallo. Ora il francese esce dal campo zoppicando.

45′ – Giallo anche per Collocolo, ormai non si contano più. Nel frattempo sono due i minuti di recupero.

44′ – Folorunsho sbaglia uno stop in mezzo al campo, Bidaoui scappa via e serve Dionisi, ma la palla va fuori.

40′ – Folorunsho a terra da qualche minuto, colpito da una gomitata di Buchel. In questo caso non arriva il giallo, nonostante le scaramucce tra Hetemaj e Bellusci.

33′ – Dionisi da fuori, palla ampiamente fuori.

31′ – E giallo anche per Cionek. Il rischio è che la gara non finisca con 22 giocatori in campo.

28′ – E infatti arriva il giallo anche per Caligara. 5 gialli in mezz’ora: è quasi un record.

26′ – Altra ammonizione per la Reggina, giallo a Montalto. Neanche mezz’ora e già quattro calciatori finiti sul taccuino. Sembra ripetersi il match di Parma, per gli amaranto, ma abbiamo già sottolineato come non si tratti affatto di una partita “tranquilla”.

25′ – Caligara dal limite sui ribattuta da corner, palla non di molto a lato di Turati.

24′ – Altro giallo e altro diffidato: ammonito Stavropoulos, anche lui salta Lecce.

23′ – L’abbiamo chiamata, eccola la prima vera occasione della partita: angolo di Bellomo, Folorunsho svetta più in alto di tutti e colpisce il palo. Amaranto sfortunati.

22′ – Buchel da fuori, blocca facilmente Turati. E’ la prima conclusione della partita verso lo specchio, ma nessuna ancora nessuna vera chance.

18′ – Gara tutt’altro che tranquilla: entrambe le squadre non tirano indietro la gamba e si rendono protagoniste di continui contatti al limite. Sul lato sinistro, “battaglia” tra Salvi e Bellomo.

13′ – Giallo per Menez: calcione su Salvi, poca palla e tanta gamba, quasi un fallo di reazione. Il francese era diffidato e salterà così Reggina-Lecce.

11′ – Perso pallone pericoloso dall’Ascoli, recupera Giraudo che mette in mezzo, ma troppo sul portiere, che devia in corner.

8′ – Primo corner per la Reggina, lo guadagna Menez. Bellomo (fischiatissimo, è un ex) dalla bandierina.

4′ – C’è già il primo giallo ed è per l’Ascoli: ammonito Bellusci per fallo su Folorunsho.

2′ – Reggina in campo con una seconda maglia “nuova”: doppia striscia orizzontale amaranto e nera su sfondo bianco.

1′ – E’ cominciato il match tra Ascoli e Reggina!

PRIMO TEMPO

Ascoli-Reggina, le formazioni ufficiali

Stellone sempre col 3-5-2 e, rispetto al match col Benevento, conferma solo Turati, Folorumsho, Crisetig e Menez. Difesa nuova di zecca, come da previsione, mentre come quinto di centrocampo viene scelto Bellomo. Davanti torna Montalto.

Ascoli (4-3-3): Leali; Salvi, Bellusci, Botteghin, Falasco; Collocolo, Buchel, Caligara; Ricci; Dionisi, Bidaoui. A disposizione: Guarna, D’Orazio, Tavcar, Baschirotto, Paganini, Iliev, Quaranta, Eramo, Saric, Maistro, De Paoli, Fontana. Allenatore: Sottil.

Reggina (3-5-2): Turati; Aya, Cionek, Stavropoulos; Giraudo, Folorunsho, Crisetig, Hetemaj, Bellomo; Ménez, Montalto. A disposizione: Micai, Amione, Loiacono, Bianchi, Cortinovis, Ejjaki, Kupisz, Lombardi, Rivas, Denis, Galabinov, Tumminello. Allenatore: Stellone.

Arbitro: Antonio Di Martino di Teramo. Assistenti: Oreste Muto di Torre Annunziata e Manuel Robilotta di Sala Consilina. IV ufficiale: Stefano Nicolini di Brescia. VAR: Daniele Minelli di Varese. A-VAR: Luigi Lanotte di Barletta.