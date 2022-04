Ascoli-Reggina 2-0, le pagelle di StrettoWeb: gli amaranto “durano” un tempo, i cambi non incidono

10 Aprile 2022 17:39

E’ appena terminata Ascoli-Reggina: come di consueto, al triplice fischio, le pagelle della nostra redazione

2-0 e addio sogni playoff. La Reggina perde ad Ascoli per via delle reti maturate nella ripresa e messe a segno da Caligara e Bidaoui. Di seguito le pagelle della nostra redazione.

Turati 6 – Non può nulla sui gol, evita un passivo più pesante.

Aya 5 – Aya. Anzi, ahia. Non benissimo. Troppo spazio a Bidaoui sul 2-0. Poco in campo, da gennaio, tra infortuni, gerarchie e un esordio (a Terni) non proprio fortunato.

Cionek 5.5 – Bene per un’ora, poi “si lascia andare”, un po’ come tutti. Il giallo lo condiziona.

Stavropoulos 5.5 – Idem come sopra. Salterà il Lecce per squalifica.

Giraudo 6 – Dal suo lato copre abbastanza bene e non disdegna un po’ di spinta, specie in avvio.

Folorunsho 6 – Alterna buone iniziative a qualche errore banale, ma ha il “merito” di aver creato l’unica occasione per i suoi, con il palo nel primo tempo.

Crisetig 5.5 – Non sbaglia tantissimo, ma si limita al compitino.

Hetemaj 6 – E’ tra quelli che ne prende di più, ma che ne dà anche. Tra i migliori nel primo tempo, mette ordine e gamba in mezzo.

Bellomo 6 – Lo fischiano praticamente per tutto il match, ma non sembra farsi condizionare. Con Salvi inscena una vera e propria “battaglia”.

Ménez 5 – Gara soporifera. Impreciso, poco nel vivo del gioco e un po’ nervoso, come dimostra il giallo per fallo di reazione. Probabilmente la peggior gara da quando c’è Stellone, ma nelle partite che contavano realmente ha trascinato gli amaranto.

Montalto 5.5 – Il dubbio è sempre quello: è servito poco e male o non punge? Come per Galabinov martedì e come in altre situazioni. Ma forse, la verità, sta nel mezzo. Mezzo come il voto che si affianca al 5.

dal 60′ Rivas 6 – Entra e poco dopo l’Ascoli raddoppia, fa ben poco nell’ultima mezz’ora.

dal 60′ Lombardi 6 – Stesso discorso di Rivas.

dal 60′ Kupisz 6 – Anche lui entra in una fase del match ormai compromessa.

dal 79′ Cortinovis s.v.

dal 79′ Tumminello s.v.

All. Stellone 5.5 – Tanto equilibrio nel primo tempo, in cui potrebbe anche passare in vantaggio per via del palo di Folorunsho. Dopo l’intervallo è evidente il cambio di passo: Reggina “molle”, Ascoli più affamato. E infatti passa avanti e la chiude.