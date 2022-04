Ascoli-Reggina, i convocati di Stellone e le possibili scelte di formazione: difesa nuova di zecca

9 Aprile 2022 18:34

I convocati del tecnico amaranto Roberto Stellone e le possibili scelte di formazione per il match di domani tra Ascoli e Reggina

24 convocati, 5 assenti, 6-7 rotazioni. Così la Reggina domani ad Ascoli. Stellone si è sbilanciato in conferenza stampa spiegando che, oltre allo squalificato Di Chiara, mancherà il solito Lakicevic, poi Adjapong, che non ha recuperato dopo il problema col Benevento, e Franco e Faty. La lista ufficiale conferma le parole del tecnico.

Ma la formazione? Con la consueta alternanza in porta, dovrebbe giocare Micai, e con lui altri 5 o 6 nuovi rispetto a Benevento. Tra questi, probabilmente, tutti e tre terzi di difesa. In retroguardia, dunque, Cionek, Aya e Stavropoulos. Folorunsho e Crisetig confermati in mezzo, con uno tra Bianchi e Hetemaj a completare, mentre sulle fasce dovrebbe tornare dal primo minuto Giraudo, con Kupisz dall’altra parte. Davanti è solita bagarre: Menez o Rivas e Montalto favorito davanti. L’allenatore ha spiegato anche che le rotazioni non si fanno solo per la squadra ma anche per i calciatori e che qualche giocatore potrebbe “entrare in depressione se non gioca per 4 o 5 partite”. Un messaggio per gente come Tumminello, Denis o Bellomo. Da non escludere, quindi, un loro impiego.

Portieri: Aglietti, Micai, Turati.

Difensori: Amione, Aya, Cionek, Giraudo, Loiacono, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Ejjaki, Folorunsho, Hetemaj, Kupisz, Lombardi, Rivas.

Attaccanti: Denis, Galabinov, Menez, Montalto Tumminello.

Indisponibili: Adjapong, Di Chiara, Faty, Franco, Lakicevic.