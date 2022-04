Reggio Calabria, il Coordinamento di Quartiere di Arghillà: “abbandonati dalle istituzioni fra spazzatura e emergenza idrica” | INTERVISTA

22 Aprile 2022 18:59

Il Coordinamento di Quartiere di Arghillà sottolinea le difficoltà del quartiere fra degrado e mancanza di servizi primari: da Legambiente una piccola fiammella di speranza

Sport e attenzione all’ambiente possono farsi promotori di un cambiamento in un quartiere fin troppe volte abbandonato a se stesso. Presso il Parco Ecolandia di Arghillà, nel pomeriggio odierno, si è tenuto un importante incontro collegato alla Corrireggio 2022, la famosa corsa podistica che tornerà in presenza, il prossimo 25 aprile, dopo 2 anni ‘social’ in cui l’evento non è stato organizzato en plein air. Corrireggio che, attraverso Legambiente, promuove il verde e la legalità attraverso il progetto “Mosaico Verde”.

Presente all’evento anche il Coordinamento di Quartiere Arghillà che, nella figura del presidente Giovanni Votano, ha sottolineato la situazione nella quale versa oggi il quartiere: “l’obiettivo di Arghillà è quello di non essere abbandonata dalle istituzioni. Arghillà è uno di quei quartieri che nessuna città vorrebbe ma che tutte le città hanno. Come Coordinamento di Quartiere cerchiamo di avere un’interlocuzione fra cittadini e istituzioni, che risultano però assenti, in merito alle problematiche del quartiere e all’assenza dei servizi essenziali. Arghillà viene sopraffatta da civiltà e incuria. Arghillà è un comune di 6000 abitanti, non più un quartiere, che necessità di servizi essenziali per la vivibilità giornaliera: strade perfette, acqua nelle case, risoluzione di problemi atavici come spazzatura e indifferenziata. Le istituzioni devono far vedere che ci sono, attualmente Arghillà è un quartiere abbandonato. Quello di Legambiente è un buon progetto: la piantumazione di nuovi alberi e l’istituzione di aree verdi può cambiare l’aspetto esteriore di Arghillà. Le nuove generazioni, quelle che stanno crescendo, ne hanno bisogno. C’è bisogno di attenzione di tutte le istituzioni“.