Ragazzi aggrediscono un anziano e lo gettano in un cassonetto tra le risate degli amici | VIDEO

20 Aprile 2022 14:56

Hanno preso per il braccio un anziano, nel puro divertimento, e lo hanno buttato in un cassonetto, tra le risate: il video è diventato virale

Scene di totale sconforto arrivano dalla provincia di Napoli e sono diventate virali sui social. Un gruppo di ragazzini ha aggredito un anziano e, dopo averlo preso per il braccio e sollevato, lo ha gettato in un cassonetto dell’immondizia. Il tutto, per un video su Tik Tok, per puro divertimento, di chi commetteva il gesto e di chi stava a guardare, come gli altri amici lì vicino a riprendere l’episodio mentre ovviamente l’anziano provava a divincolarsi chiedendo aiuto invano. La notizia ha fatto il giro d’Italia ed è anche arrivata agli occhi di alcuni esponenti politici, che hanno condannato il gesto: “Un gruppo di giovani balordi circonda, solleva e getta nel cassonetto un anziano, postandolo sui social con tanto di risate. Un atto vigliacco e indegno come purtroppo se ne vedono sempre più spesso. Fratelli d’Italia chiede da anni in Parlamento di introdurre il #reatodibullismo”, ha scritto Giorgia Meloni. Dello stesso avviso Matteo Salvini: “Facciamoci 4 risate”, poi circondano l’uomo e lo gettano nel cassonetto dei rifiuti. Prima un anno di volontariato ad assistere anziani in difficoltà, poi un anno di servizio militare. Ma secondo voi dove sono i genitori di questi cretini???”, ha scritto su Twitter.