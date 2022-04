Allerta Meteo: Pasqua di maltempo in Calabria e Sicilia | DETTAGLI

17 Aprile 2022 19:42

Allerta Meteo, giornata di Pasqua all’insegna di temporali e piogge in Calabria e Sicilia

Forti temporali stanno colpendo Sicilia e Calabria in questo giorno di Pasqua all’insegna del maltempo all’estremo Sud. In serata, i fenomeni più estremi avranno raggiunto la costa jonica siciliana, provocando nubifragi molto intensi tra Catania e Siracusa. In tutta quest’area, da Palermo a Siracusa, è alto il rischio di alluvioni lampo nelle prossime 12 ore. Nella Piana di Gioia Tauro piove a dirotto da questa mattina con un breve intervallo intorno in tarda mattinata. Il tempo migliorerà domani, Lunedì 18 Aprile, nel giorno di Pasquetta, ma rimarrà freddo e ventoso al Sud