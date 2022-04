Follia in una partita tra ragazzini, papà prende a calci e pugni l’allenatore: ha rischiato di perdere un rene

19 Aprile 2022 16:47

Il papà di un ragazzino, durante la partita di un torneo esordienti, ha aggredito l’allenatore di una delle due squadre

Un episodio poco felice è avvenuto domenica scorsa a Gabicce Mare, in provincia di Pesaro-Urbino. Nel corso di una partita di un torneo esordienti tra Accademia Asd Terni e Gdc Ponte di Nona di Roma, sul punteggio di 2-0, si è creato un parapiglia tra le due squadre, sedato dall’allenatore del Terni Francesco Latini. Subito dopo, il padre di uno dei ragazzini in campo, che stava assistendo alla gara da fuori, ha fatto irruzione dentro il rettangolo verde per insultare prima e aggredire poi l’allenatore: un pugno in faccia e poi un calcio che gli ha provocato una lesione al rene. Un altro genitore lì presente, un poliziotto, ha poi chiesto le generalità all’uomo, mentre nel frattempo l’ambulanza ha portato via l’allenatore tra le lacrime dei ragazzi.

Il tecnico dell’Accademia Asd Terni ha rischiato di perdere un rene, ma per fortuna sta bene: “Sto bene, fortunatamente sto bene – le parole dell’allenatore tramite un post sui social della sua squadra – ma ho rischiato di farmi male seriamente. I miei ragazzi mi danno la forza di credere che ci sia ancora nel mondo un barlume di speranza nonostante tutta l’immondizia umana che lo popola. Non mi farete mai passare la voglia di portare in campo ciò in cui fermamente credo”.

“È stata una scena violenta, se penso che Francesco ha rischiato di perdere un rene per un uomo che sembrava impazzito… – ha detto invece Maurizio Santini, collaboratore del tecnico, all’edizione locale del Resto del Carlino – La partita è stata sospesa, quella persona è tornata per chiedere scusa ma l’abbiamo cacciata via mentre i ragazzini hanno iniziato a piangere. Francesco è stato portato all’ospedale di Cesena per ricucirgli la lesione al rene. Poi per fortuna il sanguinamento si è fermato e non c’è stato bisogno di operare”.