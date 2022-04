Aliquote IRAP: le differenze regionali | DATI MEF 31/03/2022

10 Aprile 2022 16:54

La più alta in Campania (4,97%), la più bassa nella Provincia autonoma di Trento (2,68%)

L’IRAP, Imposta Regionale sulle Attività Produttive, è un’importante fonte di finanziamento. Il suo gettito, infatti, costituisce la principale entrata tributaria delle regioni a statuto ordinario ed è in gran parte utilizzato per finanziare il servizio sanitario. È stata istituita in Italia con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e introdotta con decorrenza 1° gennaio 1998 in sostituzione di ILOR, ICIAP e tassa sulla salute.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze la definisce così: “l’imposta regionale sulle attività produttive – IRAP è dovuta per l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Costituisce in ogni caso presupposto di imposta l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato”.

In questo articolo vediamo le differenze regionali in base agli ultimi dati MEF del 31/03/2022.