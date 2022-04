Alessia Orro, torna la paura: la pallavolista azzurra ancora vittima dello stalker già condannato nel 2019

11 Aprile 2022 11:34

La pallavolista Alessia Orro perseguitata dallo stesso stalker già condannato nel 2019: l’uomo è stato nuovamente arrestato ieri, ancora con l’accusa di stalking

Alessia Orro si ritrova a dover fare, nuovamente, i conti con lo stalking. La giovane pallavolista della Vero Volley Monza è tornata a essere perseguitata dallo stalker che 3 anni fa era finito ai domiciliari con l’accusa di atti persecutori nei confronti della giocatrice. Nel 2019 l’uomo patteggiò una condanna a 1 anno e 8 mesi. Secondo quanto riporta l’Ansa, nella giornata di ieri, Angelo Persico, impiegato di banca di 55 anni di Novara, è stato nuovamente arrestato con l’accusa di stalking. L’uomo sarebbe ossessionato dalla pallavolista, come ha spiegato, ritenendola “la donna della sua vita“. Un’idea, ovviamente, non ricambiata dalla pallavolista azzurra piombata, per qualche giorno, nell’incubo vissuto già in passato.