Corrireggio 2022, Alessia Bellino: “a Reggio atmosfera magnifica. La mia una maratona contro la malattia” | INTERVISTA

25 Aprile 2022 17:04

Alessia Bellino testimonial della Corrireggio 2022. Dall’encefalite autoimmune al ritorno alla vita e alla corsa. Oggi a Reggio Calabria per una splendida giornata di sport

Una supereroina come testimonial della Corrireggio 2022. “Wonder Ale”, come Wonder Woman, ma lei non viene fuori dall’Universo DC Comics. Alessia Bellino ha combattuto e sconfitto l’encefalite autoimmune, una malattia che colpisce 500.000 persone ogni anno. Si tratta di un’infiammazione dell’encefalo che rischia di provocare gravi danni e influenza abilità quali concentrazione, attenzione, pensiero, memoria, giudizio e controllo del comportamento. Dopo diversi mesi di coma, Alessia è tornata a vivere, come fosse appena nata: aveva problemi di memoria, ha dovuto imparare apprendere nuovamente tutto ciò che era legato alla coordinazione e al movimento utile anche solo a camminare.

Oggi Alessia è la testimonial della Corrireggio 2022, lei che della corsa ha fatto un vero e proprio mantra di vita e che contro la malattia ha corso la più importante delle maratone alle quali ha preso parte. ‘Wonder Ale’ si è concessa ai microfoni di StrettoWeb raccontando le sue sensazioni: “la mia famiglia è di Reggio Calabria, è sempre bello tornare qui, si respira una bella aria, è meraviglioso. Nel 2015 sono stata colpita da una malattia cerebrale che mi ha portato 100 giorni in ospedale e a un paio di anni per recuperare le mie facoltà, la memoria, la facoltà di muovermi e essere autonoma. Lo sport che già praticavo, la corsa, mi ha aiutata tantissimo con impegno e determinazione nel mio percorso di guarigione, come una maratona. Credo che la cosa più importante sia l’amore verso se stessi, dedicarsi del tempo, a contatto con la natura, aiuta tantissimo ad alleggerire la mente e trovare una dimensione diversa alle proprie difficoltà”.