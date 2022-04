Alessandria-Reggina, i convocati di Stellone e la probabile formazione: qualche scelta è già un segnale?

24 Aprile 2022 18:20

I convocati del tecnico amaranto Roberto Stellone per la sfida di Alessandria di domani e le possibili scelte di formazione: chiamato per la prima volta dalla Primavera il classe 2005 Paura

Terzultima di campionato. Reggina di scena ad Alessandria, un girone dopo l’ultima gara di Aglietti sulla panchina amaranto: quella fredda sera di dicembre, infatti, si materializzò uno 0-4 senza storia, che portò all’esonero dell’ex bomber. Cinque mesi dopo, Crisetig e compagni salvi, mentre la squadra dell’ex Corazza sogna il sorpasso sulla Spal o di prendere il largo sul Cosenza, per garantirsi – in caso di +5 in classifica sul Cosenza – la salvezza diretta senza passare dai playout.

Qualche sorpresa nelle scelte di Stellone tra i convocati, che sono 21 con la “prima” del classe 2005 Paura, aggregato dalla Primavera. Gli assenti sono 7: oltre agli squalificati Amione e Bianchi, e ai “soliti noti” Faty e Lakicevic, non figurano nella lista Aglietti, Aya, Di Chiara e Lombardi. L’impressione è che qualche scelta possa essere indicativa per il futuro (per i vari Aglietti, Lakicevic, Faty, Lombardi, l’avventura dovrebbe terminare il prossimo 30 giugno, chi per fine prestito, chi per scadenza di contratto e chi perché non rientra nei piani), anche se non è dato sapere se per qualcuno di questi non possa essere emerso qualche problema muscolare.

E la probabile formazione? Scelte a centrocampo quasi obbligate, visto anche l’addio anticipato di Hetemaj. Crisetig, Folorunsho e Cortinovis favoriti, ma scalpita Ejjaki dopo l’esordio con il Lecce. Da non escludere Kupisz mezz’ala, o eventualmente dirottato largo con Giraudo dall’altra parte. Stavropoulos torna dalla squalifica e dovrebbe andare a sinistra della difesa a 3, con Cionek al centro e Loiacono a completare il terzetto (occhio a Franco). Davanti possibile ritorno di Menez. Il centravanti? Un rebus: in cinque per una maglia, considerando che potrebbe essere dato più spazio a chi ne ha avuto meno (Tumminello o Denis).

Portieri: Micai, Turati.

Difensori: Adjapong, Cionek, Franco, Giraudo, Loiacono, Paura, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bellomo, Cortinovis, Crisetig, Ejjaki, Folorunsho, Kupisz, Rivas.

Attaccanti: Denis, Galabinov, Ménez, Montalto, Tumminello.

Indisponibili: Aglietti, Amione, Aya, Bianchi, Di Chiara, Faty, Lakicevic, Lombardi.