Al Papardo la presentazione del documentario dal titolo “Stretto di Messina: Sea of legend”

13 Aprile 2022 12:22

Messina: all’iniziativa prenderanno parte il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, l’On. Francesco D’Uva e la prof.ssa Nancy Spanò, Delegato alle iniziative scientifiche a tutela dell’ambiente e del patrimonio marino

Venerdì 22 aprile, alle ore 12.00, nell’Aula Magna “Vittorio Ricevuto” del Polo Universitario di Papardo sarà presentato il documentario sullo Stretto di Messina dal titolo “Stretto di Messina: Sea of legend”. All’iniziativa prenderanno parte il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, l’On. Francesco D’Uva e la prof.ssa Nancy Spanò, Delegato alle iniziative scientifiche a tutela dell’ambiente e del patrimonio marino. Il documentario, realizzato in collaborazione con Pomona Picture e con il patrocinio della Camera dei Deputati, è interamente dedicato allo Stretto di Messina e nasce con l’obiettivo di mettere in rilievo le sue bellezze naturistiche.

“Recentemente uno studio dell’Università di Barcellona ha raccontato lo Stretto di Messina come area altamente inquinata – commenta Il Deputato Questore Francesco D’Uva -. Il report realizzato dall’università spagnola, però, non riguarda l’intera area dello Stretto, ma solo la zona di Tremestieri, in passato preda di accumulo di rifiuti. Con questo documentario, invece, si vuole offrire una contro narrazione che valorizzi la reale bellezza dello Stretto di Messina. La scelta di raccontare la sua storia e il patrimonio naturale che lo caratterizza è, senza dubbio, strategica per il rilancio economico e turistico di questa area del Paese. Sono certo che l’immagine autentica dello Stretto attirerà l’attenzione di tanti turisti, italiani e stranieri, che verranno ad apprezzare con i loro occhi tutta la sua bellezza”. L’evento sarà trasmesso sulla pagina Facebook dell’Università di Messina.