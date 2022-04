ABIO Reggio Calabria vicina ai piccoli ricoverati del GOM: regali di Pasqua per i bambini in ospedale

13 Aprile 2022 21:46

A Pasqua arriva il pensiero e la solidarietà di ABIO Reggio Calabria nei confronti dei bimbi ricoverati al Grande Ospedale Metropolitano

Anche a Pasqua arriva il pensiero e la solidarietà di ABIO Reggio Calabria nei confronti dei bimbi ricoverati al Grande Ospedale Metropolitano. Una Pasqua di gioia e leggerezza per i pazienti della pediatria. Questa mattina, la corsia si è popolata di sorrisi. Le volontarie hanno realizzato simpatici addobbi per rallegrare il reparto e preparato tanti sacchetti colorati per i bambini, contenenti bellissime sorprese: giochi Lego, libri, gadget pasquali, peluche, album e figurine Amici Cucciolotti, che da oggi e nei giorni a venire saranno distribuiti grazie alla collaborazione dei sanitari. Come succede per ogni ricorrenza, è’ stata un’occasione per regalare ai piccoli un pensiero che potesse allietare questi giorni, per dare la possibilità di vivere questa festa, nel migliore dei modi, ai bambini che sono costretti a rimanere in ospedale. Un momento speciale di cui sicuramente porteranno a casa un dolce ricordo, con la speranza di donare anche ai loro genitori un po’ di serenità.

Abio Reggio Calabria (Associazione per il bambino in ospedale) s’impegna a rendere meno traumatico il contatto dei piccoli pazienti e dei loro familiari e con le strutture sanitarie. I volontari si occupano di sostenere e accogliere, presso il reparto di Pediatria, bambini e famiglie, al fine di attenuare i fattori di rischio derivanti dall’impatto con l’ospedalizzazione. Attività come il gioco, la lettura, le piccole tradizioni, il ricevere attenzioni a sorpresa, nel contesto del ricovero diventano essenziali per la continuità della quotidianità lasciata a casa. In attesa di tornare presto in presenza, contribuiamo costantemente a rendere il reparto sempre più a “Misura di Bambino” e a regalare sorrisi e letizia. Grazie al personale sanitario, sempre disponibile a supportarci, possiamo continuare ad occuparci dei bambini, degli adolescenti e dei loro familiari anche da lontano.