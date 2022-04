A Roghudi e Marina di San Lorenzo via crucis ricordando la guerra in Ucraina

2 Aprile 2022 14:01

A Roghudi e Marina di San Lorenzo dona un farmaco per l’Ucraina

“In questo periodo le parrocchie di Roghudi e Marina di San Lorenzo in collaborazione con l’Associazione “Calabriamoci” sono state intraprese diverse iniziative a sfondo solidale. La prima iniziativa era stata la consegna di tantissimi indumenti che sono serviti per la popolazione Ucraina. A questa iniziativa e’ seguita un’altra che ha visto protagonista l’Associazione Calabramoci presieduta da Paolo Neri in collaborazione con la Farmacia grecanica di Marina di San Lorenzo e che e’ stata pienamente “sposata” dal parroco Don Giovanni Zampaglione , parroco di Marina di San Lorenzo e Roghudi. Per tutto il mese di aprile e’ possibile comprare un kit di farmaci nella stessa farmacia e poi saranno destinate nelle aeree colpite dalla guerra. Mi auguro che si faccia rete e che la solidarieta’ raggiunga il cuore di ogni persona per aiutare le persone che hanno bisogno di aiuto e sostegno. Le comunita’ di Roghudi e di Marina di San Lorenzo inoltre in questo periodo si sono ritrovati per invocare la pace. Lo abbiamo gridato piu’ volte attraverso la preghiera – ci dice don Giovanni Zampaglione: “MAI PIU’ GUERRA!!! Mai piu’ il boato delle armi!!! Mai piu’ sofferenza!!! Facciamo “scoppiare” la …pace!!! Costruiamo la pace nelle nostre famiglie, nelle nostre comunita’ , nel mondo intero…. A Roghudi- prosegue il parroco don Giovanni Zam,paglione – ieri alle ore 16.30 e’ stata fatta la Via Crucis ricordando la guerra in Ucraina . Alla presenza di tantissime persone abbiamo affidato al Signore tutti i morti a causa della guerra ( i tanti bambini uccisi in questo mese di guerra che secondo le fonti ufficiali ucraine sarebbero 120) .Abbiamo pregato o affinche’ il Signore Iddio possa consolare quanti sono stati costretti a lasciare le loro case e il loro Paese”.