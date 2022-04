A Reggio Calabria sembra di stare nel deserto: piove sabbia, tempesta di scirocco proveniente dal Sahara | FOTO

21 Aprile 2022 22:30

A Reggio Calabria, questa sera, sembra di stare nel deserto. E’ tutta “colpa” del forte vento di scirocco proveniente dal Sahara, accompagnato da abbondanti quantità di sabbia. Piove sabbia, in pratica. Il tramonto, per questo, è stato connotato dal classico colore giallastro. A questo è seguito un rapido balzo delle temperature: nella città dello Stretto, infatti, si sono toccati i 25°. La sabbia, in queste ore, la sta facendo da padrone, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, con le auto totalmente ricoperte, per la disperazione degli automobilisti e per la felicità dei titolari di auto-lavaggi. A Reggio Calabria, tra l’altro, il forte vento ha creato anche qualche disagio, nonché la chiusura dei parchi pubblici, come documentato oggi su queste pagine.