A Reggio Calabria il Congresso Vespa Club d’Italia. Versace: “orgogliosi di poter ospitare questo grande evento”

23 Aprile 2022 14:26

Reggio Calabria, presentato a Palazzo Alvaro il 73° appuntamento congressuale nazionale dei vespisti italiani che si svolgerà in riva allo Stretto domenica 24 aprile

“La Città metropolitana ha creduto da subito in questa iniziativa in ragione di ciò che questa realtà dell’associazionismo rappresenta a livello nazionale e locale e soprattutto per i risultati, concreti, che da anni essa riesce a realizzare. In modo particolare sul versante della valorizzazione dei territori attraverso la passione e il protagonismo che anima i propri associati verso una delle principali icone mondiali del made in Italy”. È quanto affermato dal Sindaco f.f. della Città metropolitana, Carmelo Versace, nel corso della presentazione (ospitata nella Biblioteca “Gilda Trisolini” di Palazzo “Corrado Alvaro” alla presenza del presidente nazionale Vespa Club, Roberto Leardi e del presidente Vespa Club Reggio Calabria, Vincenzo Vitrioli), del 73° Congresso nazionale del Vespa Club d’Italia che si celebrerà domenica 24 aprile a Reggio Calabria nella suggestiva cornice del teatro “Francesco Cilea”. Un appuntamento che vedrà radunarsi in riva allo Stretto i rappresentanti, tra presidenti e delegati, dei 603 Vespa Club provenienti da tutte le regioni d’Italia.

“Il nostro territorio si sta riproponendo sul palcoscenico nazionale in modo esaltante – ha poi aggiunto l’inquilino di Palazzo “Alvaro” – anche attraverso manifestazioni di questo tipo che, da sempre, sono caratterizzate da un seguito e da un entusiasmo di grande rilievo. I numeri di questo congresso parlano da soli e non a caso, come Città metropolitana, abbiamo voluto che questo appuntamento fosse parte integrante del programma celebrativo dedicato al cinquantesimo dal ritrovamento dei Bronzi di Riace che sta vedendo il nostro Ente impegnato in un ambizioso percorso di rilancio e valorizzazione del patrimonio culturale della città e dell’intero territorio metropolitano. In questo contesto – ha poi concluso Versace – il contributo del Vespa Club è per noi estremamente prezioso, ed è precisa volontà di questa amministrazione quella di consolidare ulteriormente questa collaborazione, nel quadro delle tante iniziative che potranno essere sviluppate da qui in avanti. Colgo l’occasione per rivolgere un grande in bocca al lupo a tutti i vespisti d’Italia che verranno a Reggio Calabria, con l’auspicio che questa iniziativa sia solo l’avvio di un percorso più ampio che ci vedrà camminare ancora una volta insieme”.