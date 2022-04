A Pisticci il Circolo Velico Reggio rincomincia da… due: ottimi risultati per Eliana e Anita Colella

12 Aprile 2022 12:46

Eliana Colella sul podio nella classifica A e Anita Colella nella classifica B al terzo posto ex equo

La seconda tappa del Trofeo Optimist, circuito di regate riservato alla classe e promosso dalla FIV, si è svolto a Marina di Pisticci nel prestigioso porto turistico di Marina degli Argonauti. Questa impegnativa prova è stata affidata, dal comitato VI zona FIV, al Circolo Vela Argonauti, con il patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia di Matera e del Comitato Matera 2019, scelta premiata dalla partecipazione di circa 150 regatanti. L’organizzazione del Porto degli Argonauti ha dato il massimo supporto logistico, mettendo a disposizione una struttura di ricettività alberghiera con convenzioni e servizi collaterali che hanno accolto per tre giorni, giudici di regata, tecnici e atleti, oltre ai supporter dei giovanissimi e promettenti timonieri.

Il tutto, con una perfetta organizzazione a mare che nei due giorni, il 9 e 10 Aprile, ha visto misurarsi il meglio del Centro e Sud Italia della vela giovanile. Le regate si sono sviluppate in tre prove nel giorno 9, mentre il 10 Aprile una giornata caratterizzata con forte vento sino a 30 nodi, ha impedito l’effettuazione del programma. La classifica finale dopo tre prove ha visto trionfare Francesco Carrieri nella classifica A maschile del Circolo Vela Bari e salire sul podio nella classifica A femminile, al terzo posto Eliana Colella del Circolo Velico Reggio. Buona regata nella classifica juniores per Ligato Cortese Marina al 38° posto e Antonio Benedetto al 49° nella classifica generale, tutti e due del Circolo Velico Reggio. Per la Divisione B, cadetti, nella Maschile primo Antonio Mortillaro del Vela Club di Palermo, mentre nella B femminile il primo posto è andato a Lorenza Braccio della LNI di Salerno. Al terzo posto Miruna Dobranis della LNI di Ostia a pari punteggio con Anita Colella del Velico Reggio.