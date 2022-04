La Svezia vuole entrare nella Nato: a fine giugno il premier Magdalena Andersson presenterà domanda

13 Aprile 2022 12:52

La Svezia vuole entrare nella Nato: secondo fonti del partito social-democratico, entro fine giugno il premier Magdalena Andersson presenterà la domanda di adesione

Dopo quanto accaduto in Ucraina, i Paesi del Nord Europa hanno preso seriamente in considerazione la possibilità di entrare nella Nato. La Finlandia soppesa con grande cautela la sua decisione, la Svezia invece si sarebbe già convinta. Secondo quanto riferito da alcune fonti appartenenti al partito social-democratico attualmente al governo a Stoccolma, riportate dal giornale “Svenska Dagblatet”, il premier Magdalena Andersson ha deciso che la Svezia si unirà alla Nato. Secondo quanto riporta il quotidiano, la Andersson ha in programma di presentare la domanda al vertice Nato in programma a Madrid il 29 e 30 giugno.