11 Aprile 2022 16:03

BPM Concerti e Trident Music annunciano oggi una serie di show imperdibili che avranno luogo nei prossimi mesi. A Cosenza l’atteso live di Luchè

Dopo l’esordio al primo posto nella classifica FIMI/GfK di dove volano le aquile, il nuovo grande progetto discografico di Luchè, l’artista è inarrestabile e pronto a tornare live per una caldissima stagione estiva, prima dei concerti autunnali. BPM Concerti e Trident Music annunciano oggi una serie di show imperdibili che avranno luogo nei prossimi mesi; un’occasione speciale in cui i fan potranno finalmente incontrare l’artista per vivere le emozioni del suo spettacolo e ascoltare dal vivo i brani che stanno segnando una nuova era della vita artistica di Luchè. Cinque le date outdoor in programma: 17.07 Genova – Balena Festival; 20.07 Catania – Wave Summer Music; 22.07 Cosenza – Restartlivefest; 23.07 Vasto (CH) – Aqualand del Vasto; 25.07 Gallipoli – Parco Gondar. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 13 aprile 2022, info su Ticketmaster.it e TicketOne.it. Luchè porterà DOVE VOLANO LE AQUILE in tour anche in tre date autunnali nei palazzetti: 19.11 Rimini – RDS Stadium; 21.11 Milano – Mediolanum Forum; 24.11 Roma – Palazzo dello Sport.

DOVE VOLANO LE AQUILE DATE TOUR:

17.07.22 GENOVA – Balena Festival

20.07.22 CATANIA – Wave Summer Music

22.07.22 COSENZA – Restartlivefest

23.07.22 VASTO (CH) – Aqualand del Vasto

25.07.22 GALLIPOLI – Parco Gondar

19.11.22 RIMINI – RDS Stadium

21.11.22 MILANO – Mediolanum Forum

24.11.22 ROMA – Palazzo dello Sport

