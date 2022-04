A Cinquefrondi la settimana civica con giovani e studenti

22 Aprile 2022 10:24

L’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi aderisce alla “Settimana Civica”, una settimana interamente dedicata all’approfondimento dell’educazione civica, organizzata dal Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

“L’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi, insieme ai Volontari e alle Volontarie del Servizio Civile Universale, aderisce alla “Settimana Civica”, una settimana interamente dedicata all’approfondimento dell’educazione civica, organizzata dal Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani”, è quanto afferma il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia e l’assessore alla pubblica istruzione, Roberta Manfrida. “L’obiettivo dell’iniziativa è quello di suscitare una sana curiosità nei giovani per far sì che essi possano pian piano addentrarsi nel vivere della comunità. Non più solo spettatori ma protagonisti, cittadini coscienti dei propri diritti e doveri, capaci di comprendere il senso della condivisione e della cooperazione costruttiva che implichi, non più la fuga dal diverso, ma l’accettazione della diversità come occasione di crescita e ricchezza. La settimana civica è stata, non a caso, pensata ed organizzata durante l’orario scolastico, per sottolineare l’importanza della scuola come luogo di insegnamento ed educazione, primo contatto con quel “corpo sociale” che andrà via via formandosi in gruppo ed individualmente. Le classi coinvolte saranno le più svariate, dalla 4° elementare alla 3° media, gli allievi si cimenteranno in diverse attività a tema civico. Solo uniti si può costruire una realtà inclusiva, più unita e consapevole“, concludono.