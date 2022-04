Sicilia, maxi sbarco di migranti nella notte a Pozzallo. Il Sindaco: “non esistono profughi di serie B, governo intervenga”

12 Aprile 2022 12:10

Riprende l’emergenza migranti in Sicilia, l’allarme è lanciato dal Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna

Ennesimo maxi sbarco di migranti nella notte in Sicilia. L’episodio è avvenuto a Pozzallo, sulla costa ragusana. Un barcone con 505 persone è stato avvistato a poche miglia dalla costa ed è scattata immediatamente la macchina dell’accoglienza, coordinata dalla prefettura. Il Comune di Pozzallo ha messo a disposizione il palazzetto dello sport per ospitare momentaneamente i migranti. Dopo lo sbarco e per tutta la notte le autorità sanitarie hanno eseguito i tamponi anti-Covid e lo screening prosegue ancora: al momento, secondo quanto reso noto dal sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, ne sono stati eseguiti 300 e non sono emersi casi di positività.

“Le condizioni sanitarie sono complessivamente buone, nessun immigrato è stato trasferito in ospedale – afferma Ammatuna – . Come era prevedibile, la stagione primaverile si preannuncia calda per quanto riguarda il fenomeno migratorio nel Mediterraneo. Al governo l’invito a porre grande attenzione al fenomeno cominciando ad affrontarlo con la massima urgenza. La raccomandazione è quella di trovarci di fronte ad esseri umani come noi – ancora il sindaco di Pozzallo – . Non possono esserci profughi di serie A e profughi di serie B”. In questo momento tutti i migranti si trovano all’interno del palazzetto dello sport, sono sottoposti a quarantena fiduciaria e in attesa di nuova sistemazione.