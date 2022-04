Roccella Jonica: in meno di 24 ore 475 migranti arrivati al porto

29 Aprile 2022 16:48

Roccella Jonica, 4 sbarchi di migranti dalle 14 di ieri alle 9 di oggi

Tra le 14:00 di ieri e le 9:00 di oggi sono avvenuti 4 sbarchi nel porto di Roccella Jonica. Si tratta di cittadini Afghani, Siriani, Palestinesi, Libanesi, Egiziani e Iraniani, soccorsi in mare in diverse operazioni da personale della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Nel primo sbarco erano presenti 187 persone nuclei familiari Siriani, Libanesi e Palestinesi, con 48 donne e 75 minori. Nel secondo invece 97 persone solo uomini, Afghani ed Egiziani, 41 MSNA. Nel terzo presenti 172 persone nuclei familiari Afghani, Siriani e Iraniani, con 29 donne, 74 minori, 54 MSNA. Nel quarto e ultimo invece soccorse 19 persone Egiziani, solo uomini, 12 MSNA.

Sono in corso in queste ore le consuete operazioni per l’identificazione e gli accertamenti sanitari, terminate le operazioni avverranno i trasferimenti (circa un terzo delle persone sbarcate sarà accompagnato entro stasera presso il Centro di Crotone). Con questi, dall’inizio dell’anno sono 12 gli sbarchi avvenuti in provincia, tutti a Roccella Jonica.