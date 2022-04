25 Aprile 2022, Buona Festa della Liberazione! I VIDEO più belli per gli auguri su Facebook e WhatsApp

24 Aprile 2022 16:00

Buon 25 Aprile 2022! I video più belli da condividere su WhatsApp e Facebook per fare gli auguri di Buona Festa della Liberazione

Domani è una data storica per l’Italia, si festeggia la Festa della Liberazione 2022. Il 25 Aprile è un momento fondamentale per la nostra nazione, in quanto si celebra la Liberazione dall’occupazione nazista e la lotta della Resistenza contro il fascismo. Il 25 aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale proclamò l’insurrezione in tutti i territori occupati dai nazifascisti: i partigiani si attivarono, il CLNAI assunse il potere “in nome del popolo”, e alcuni giorni dopo venne ucciso Mussolini.

25 Aprile 2022: ecco da chi era composto il movimento della Resistenza

Il movimento della Resistenza nacque dall’impegno congiunto di esponenti di orientamenti politici talvolta opposti: comunisti, azionisti, liberali, anarchici, cattolici, repubblicani. È nella Resistenza che vanno ricercate le origini stesse della Repubblica. La Costituzione, infatti, è ispirata a principi democratici e anti-fascisti.

Per il 25 Aprile 2022-Festa della Liberazione proponiamo una selezione di video (in basso) da condividere su WhatsApp e Facebook in questa data speciale.