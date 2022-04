Reggio Calabria celebra il suo Santo Patrono: oggi è San Giorgio, una devozione antichissima

23 Aprile 2022 12:09

Il 23 aprile è il Santo Patrono di Reggio Calabria e la città rinnova la sua devozione

Reggio Calabria rinnova oggi, 23 aprile, come ogni anno, la sua antichissima devozione a San Giorgio, il patrono della città. L’origine del culto di San Giorgio è antichissimo e risale agli inizi dell’XI secolo. Questo culto è legato all’episodio che portò Reggio Calabria ad infliggere una sconfitta ai saraceni che insidiavano le coste calabresi: nel 1086 il saraceno Bonavert di Siracusa sbarcò a Reggio distruggendo il monastero di San Nicolò sulla Punta Calamizzi e la chiesa di San Giorgio danneggiando le effigi dei Santi, ma il duca Ruggero Borsa contrattaccò ed inseguì Bonavert, lo uccise in battaglia e conquistò Siracusa. I reggini per questa vittoria adottarono San Giorgio a loro protettore, si narra infatti che Ruggero sarebbe stato assistito dal Santo contro Bonavert.

La Storia di San Giorgio

Proprio a questo periodo corrisponde infatti l’antichissima devozione della città a Giorgio, documentata anche dal fatto che al santo furono dedicate molte chiese della città (tra cui San Giorgio di Sartiano in La Judeca, San Giorgio di Lagonia, San Giorgio intra moenia e San Giorgio extra moenia). In particolare nella chiesa di San Giorgio al Corso, tuttora esistente nel cuore della città, nel medioevo si eleggevano i tre sindaci della città con un solenne atto ai piedi dell’altare del santo patrono.

In particolare a San Giorgio intra moenia (o San Giorgio de Gulpheriis), tuttora esistente nel cuore della città, con un solenne atto ai piedi dell’altare del santo patrono si chiudevano ogni anno le elezioni municipali. Pubblicate le liste elettorali al palazzo di città, venivano poi sorteggiati i consiglieri, quindi tra questi si decidevano sei nomi che venivano chiusi dentro palline di argento e messi in borsette separate secondo i ceti che a loro volta erano poste sull’altare di San Giorgio; l’ultimo giorno dell’elezione, dopo la messa dello Spirito Santo, avveniva per mano di un bambino l’estrazione dei i tre sindaci che avrebbero governato per un anno il comune.