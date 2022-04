6 Aprile 2022 12:38

10eLotto: si festeggia a Reggio Calabria dove è stata centrato un 9 Oro da 50 mila euro

Il concorso del 10eLotto del 5 aprile premia la Calabria, con vincite complessive (tra quelle più alte di giornata) per 62mila euro. Si festeggia a Reggio Calabria, dove è stata centrato un 9 Oro da 50 mila euro. La fortuna, riporta Agipronews, premia anche Rende, in provincia di Cosenza, con un 6 Doppio Oro da 12mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 29,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 994 milioni dall’inizio dell’anno.