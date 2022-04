Santa Cristina d’Aspromonte: il 24 aprile il 10° anniversario dell’Associazione Culturale Roubiklon

22 Aprile 2022 13:03

Il prossimo 24 aprile, presso Piazza Amedeo in Lubrichi – fraz. di Santa Cristina d’Aspromonte, verranno celebrati i 10 anni dalla fondazione dell’Associazione Culturale Roubiklon. Il programma con ospiti ed eventi correlati

Si terrà la prossima domenica 24 aprile 2022, alle ore 17.30, presso Piazza Amedeo in Lubrichi – fraz. di Santa Cristina d’Aspromonte (RC) la cerimonia di inaugurazione “in presenza” del decimo anniversario della locale Associazione Culturale Roubiklon, dopo quella virtuale dello scorso settembre 2021 con tanto di logo celebrativo. Molti gli interventi programmati a rivivere i dieci anni di vita del consesso associativo, fin dai suoi inizi attivo nella comunità locale e nell’intero hinterland pianigiano. Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore del Comune ospitante Antonio Napoli, su cerimonia coordinata dalla scrittrice Marzia Matalone, seguiranno gli interventi di Giuseppe Zampogna, sindaco della vicina comunità di Scido; di Maria Fedele, Assessore alla Cultura del Comune di Taurianova (RC).

Per i consessi sociali e culturali interverranno la poetessa Maria Frisina, Presidente dell’Associazione Cult. Geppo Tedeschi in Oppido Mamertina (RC); Maria Rosa Ferraro, Presidente dell’Ass. Turistica Pro Loco “La Coppa Vitrea” in Varapodio (RC); Angelo Carchidi, Co-fondatore di “KIWI” – Società Cooperativa, Impresa Sociale in Rosarno (RC); Antonio Roselli, in veste di Socio Onorario dell’Associazione Cult. Roubiklon e in rappresentanza dell’intera compagine associativa ospitante.

Nel proseguo della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, celebrata a livello globale ogni 23 aprile, per l’occasione sarà inaugurata nella stessa Piazza Amedeo una Panchina Letteraria suggestiva, realizzata dall’Artista Ambra Miglioranzi. “La celebrazione del denominato “Anno Decennale” – ha dichiarato il presidente Roubiklon, Rocco Polistena – è la celebrazione vivida e vera innanzitutto di un “progetto Umano” denominato Roubiklon, che spinge a rinnovare l’appello e la convinzione che i borghi diruti del nostro entroterra ritrovano la spinta quotidiana alla buona Vita solo nella Cultura e nella Cultura dell’Umanità che vive con e per l’Umanità“.