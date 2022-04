1° Maggio 2022, Festa del Lavoro: le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp

30 Aprile 2022 14:40

Buon 1° Maggio 2022! Tante frasi per fare gli auguri di Buona Festa del Lavoro su Facebook e WhatsApp

L’origine della festa del 1° Maggio, Festa del Lavoro, risale ad una manifestazione organizzata a New York il 5 settembre 1882 dai Knights of Labor, un’associazione fondata nel 1869. Alcune organizzazioni sindacali affiliate all’Internazionale dei lavoratori suggerirono come data della festività il 1° maggio. Ma a far cadere definitivamente la scelta su questa data furono i gravi incidenti accaduti nei primi giorni di maggio del 1886 a Chicago e conosciuti come rivolta di Haymarket.

Per l’occasione proponiamo una selezione di frasi (in basso) da condividere su WhatsApp e Facebook per augurare una Buona Festa dei Lavoratori.