Guerra Ucraina, Fico: “Zelensky può abbandonare per sempre l’idea di entrare nella NATO”

11 Marzo 2022 12:57

Roberto Fico commenta i recenti sviluppi della guerra in Ucraina: secondo il presidente della Camera, Zelensky potrebbe impegnarsi a garantire la permanente neutralità del suo Paese barattandola con la fine delle ostilità

“Siamo preoccupati per tutta la situazione, anche per come sta evolvendo dopo i colloqui dei ministri degli Esteri in Turchia“. Interviene così, parlando con i giornalisti a margine di una visita istituzionale a Napoli, il presidente della Camera, Roberto Fico in merito agli sviluppi della guerra in Ucraina. Nonostante i negoziati non siano andati a buon fine, Fico spiega: “dobbiamo riuscire a raggiungere un cessate il fuoco e quindi dobbiamo mettere al centro la pace, perché la pace è il nostro bene comune più grande, come l’acqua e come l’aria. Per fare questo devono lavorare tutti i Paesi del mondo, tutte le diplomazie internazionali e l’Europa deve avere un ruolo molto importante e forte proprio per la ricerca della pace“.

Secondo il presidente della Camera, occorre trovare “un punto di equilibrio che contempla anche gli interessi delle nazioni. Ho sentito da parte del presidente Zelensky anche delle aperture importanti spero che possano arrivare altre aperture da parte di Mosca e di Putin, per esempio il cessate il fuoco. La Russia deve riconoscere la costituzione ucraina e l’Ucraina può garantire una non entrata permanente nella Nato“.