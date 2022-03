Zelensky paragona la guerra in Ucraina all’Olocausto. Gli israeliani indignati: “scandaloso”

20 Marzo 2022 22:26

Zelensky paragona la guerra in Ucraina all’Olocausto e fa arrabbiare Israele

Il discorso del presidente, Volodymyr Zelensky, al parlamento israeliano ha creato un’enorme polemica. La parte che non è andata giù è l’equiparazione della guerra in Ucraina con la Shoah. “Paragone scandaloso” secondo il ministro per la comunicazione israeliano Yoaz Hendel Israele. Israele, ha scritto Hendel su Twitter, “apprezza il presidente dell’Ucraina e sostiene il popolo ucraino nel cuore e nei fatti, ma è impossibile riscrivere la terribile storia dell’Olocausto”. “Genocidio – rimarca – commesso anche sul suolo ucraino. La guerra è terribile, ma il confronto con gli orrori dell’Olocausto e la soluzione finale è scandaloso”.

Sempre su Twitter, l’ex ministro israeliano per l’energia, Yuval Stienitz, ha affermato che “se il discorso fosse pronunciato in giorni normali, rasenterebbe la negazione dell’Olocausto”. “E’ vero che migliaia di persone hanno aiutato a salvare gli ebrei ma la triste verità storica e’ che molti hanno aiutato con entusiasmo i nazisti nel progetto di raccogliere e sterminare gli ebrei e saccheggiare le loro proprietà. La verità storica è che il popolo ucraino non può essere orgoglioso della propria condotta di fronte all’Olocausto ebraico“, conclude Stienitz.