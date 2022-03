Guerra Ucraina, Zelensky condanna: “la Russia si vanta del nucleare e di poter distruggere l’intero pianeta”

26 Marzo 2022 13:00

Zelensky condanna la Russia: vantarsi della propria potenza nucleare porterà a una corsa agli armamenti atomici

Volodymyr Zelensky, intervenuto nel corso di un Forum a Doha, è tornato a puntare il dito contro la Russia. Il presidente dell’Ucraina si è detto preoccupato per alcuni riferimenti al nucleare presenti nei discorsi delle più alte sfere politiche e militari della Russia. Mosca, infatti, ha più volte accarezzato la prospettiva di utilizzare armi atomiche in risposta a minacce o aggressioni (anche solo possibili) nei suoi confronti da Ucraina e NATO. Il timore è che Putin possa agire anche solo creando ad arte un pretesto: l’impiego di armi nucleari impone, per forza di cose, una risposta con la stessa moneta e la portata del conflitto, così come la sua gravità, crescerà a dismisura. Zelensky ha stigmatizzato tali dichiarazioni, sostenendo che la Russia si stia “vantando di poter distruggere con armi nucleari non solo un determinato Paese ma l’intero pianeta“.