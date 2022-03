Guerra Ucraina, Zelensky avverte: “la Russia non si fermerà, punta Berlino”

21 Marzo 2022 10:41

Volodymyr Zelensky mette in guardia la Germania: Putin non vuole fermarsi alla sola conquista dell’Ucraina, la Russia vuole espandersi fino a Berlino

“Stiamo combattendo per la nostra salvezza contro uno dei più numerosi eserciti del mondo, contro razzi, bombe, artiglieria, aerei e elicotteri sui quali i russi già scrivono ‘A Berlino’ perché vogliono andare oltre l’Ucraina. Vogliono andare ovunque e venire da voi“. È quanto affermato da Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, rivolgendosi alla Germania in un video pubblicato su Telegram. Il leader ucraino ha sottolineato come la Russia non voglia fermarsi alla conquista dell’Ucraina, ma punti addirittura a raggiungere Berlino. Un messaggio che certamente non fa dormire sonni tranquilli alla Germania, già apertamente opposta alla Russia. “Noi combattiamo contro gli occupanti – ha aggiunto Zelensky – che uccidono i rifugiati per strada, che uccidono i civili, che creano la fame per tante città e bruciano interi quartieri residenziali. In queste tre settimane di guerra sono morti 115 bambini. Questa è la guerra più terribile in Europa dai tempi della Seconda Guerra Mondiale“.