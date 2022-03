“Zelensky ha chiesto a Biden di non imporre sanzioni a Roman Abramovich”

23 Marzo 2022 22:34

La richiesta nasce dal fatto che l’oligarca russo potrebbe giocare un ruolo nel facilitare i negoziati di pace con tra Russia e Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto una richiesta specifica all’omonimo statunitense Joe Biden affinché quest’ultimo non includesse nel pacchetto di sanzioni alla Russia il magnate Roman Abramovich, ormai ex patron del Chelsea, costretto qualche settimana a lasciare il club dopo quasi 20 anni proprio per evitare gravi conseguenze. La richiesta di Zelensky nasce dal fatto che l’oligarca russo potrebbe giocare un ruolo nel facilitare i negoziati di pace con tra Russia e Ucraina. A riferirlo è il Wall Street Journal, citando alcune fonti.

Secondo il quotidiano, infatti, a inizio marzo i funzionari del Dipartimento del Tesoro americano avevano messo a punto una bozza di sanzioni per punire Abramovich, proprio dopo lo scoppio del conflitto, con l’invasione russa all’Ucraina. Al momento di annunciarle, però, il Consiglio per la Sicurezza Nazionale ha detto al Tesoro di attendere. E il motivo è proprio quello sopracitato, secondo il giornale. Sicuramente un’eccezione, in quella che è la linea univoca occidentale di punire indistintamente gli oligarchi russi. Ma l’ex patron del Chelsea, personalità molto vicina a Putin, è l’unico ad aver pubblicamente detto di tentare di spingere Mosca a trovare una soluzione pacifica al conflitto.