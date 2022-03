Guerra Ucraina, l’ex presidente filorusso Yanukovich parla a Zelensky: “non fare l’eroe, ferma lo spargimento di sangue”

8 Marzo 2022 13:12

Viktor Yanukovich, ex presidente dell’Ucraina di ideologia filorussa, si rivolge a Zelensky chiedendogli di farsi da parte

“Ferma spargimento sangue“. L’ex presidente ucraino, di ideologia filorussa, Viktor Yanukovich, torna a parlare e lo fa rivolgendosi a Volodymyr Zelensky. Yanukovich, in esilio in Russia, sarebbe il presidente che Putin vorrebbe porre al posto di Zelensky alla guida del paese. Obiettivo che Mosca vorrebbe raggiungere con ogni mezzo. Yanukovich chiede all’attuale presidente ucraino di “mettere da parte l’orgoglio” e di fermare la guerra “ad ogni costo“. L’appello è contenuto in una lettera pubblicata dai media russi, secondo quanto riportato dal Kyiv Independent. “Voglio fare una richiesta, in modo presidenziale e anche un po’ paterno, a Zelensky. Volodymir, forse sogni di diventare un vero eroe, ma l’eroismo non è ostentazione, non è combattere fino all’ultimo ucraino“, ha concluso.