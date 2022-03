Guerra Ucraina, la risata del vicepresidente Harris indigna gli Usa: “in mano ad un’imbecille”

16 Marzo 2022 18:22

La risata è nata dall’indecisione con il presidente polacco Duda, tra chi dei due doveva rispondere prima ad una domanda sui profughi ucraini in fuga dalla guerra

“L’America in mano ad un’imbecille”. E’ così che così il “Washington Times” ha commentato il momento in cui Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti, ha riso durante la conferenza stampa con il Presidente della Polonia, Andrzej Duda. La risata è nata dall’indecisione tra chi dei due doveva rispondere prima ad una domanda sui profughi ucraini. Il gesto di ilarità inappropriata è stato immortalato in un video nel quale si vede Harris non riuscire a trattenersi quando le viene stato chiesto della crisi dei rifugiati, derivante dalle persone sfollate dall’Ucraina e che fuggono verso i Paesi confinanti. Tra gli schiamazzi, Harris sussurra: “un amico nel bisogno è davvero un amico”, intuibile versione americana del nostro proverbio “un vero amico si vede nel momento del bisogno”.

Il grave scivolone non ha attirato la stampa europea, mentre i media a stelle e strisce hanno deciso di non chiudere un occhio davanti a questa imperdonabile leggerezza, tanto che il “Washington Times” non ha esitato a definire la vice-Biden “un’imbecille”. Non è infatti la prima volta che il vicepresidente cade in questo tipo di brutte figure: era già accaduto che scoppiasse a ridere dopo il ritiro dei militari statunitensi dall’Afghanistan in agosto.