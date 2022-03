Ministro degli Esteri cinese: “Usa strumentalizzano guerra in Ucraina per diffamare la Cina”

4 Marzo 2022 13:22

Wang Wenbin ritiene che gli Stati Uniti dovrebbero spiegare con onestà se la loro decisione di promuovere l’espansione verso est della Nato si fonda sull’intenzione di mantenere la pace

Nella giornata di oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha presieduto una conferenza stampa ordinaria durante la quale ha risposto alla seguente domanda: “secondo quanto riportato, il 3 marzo, un alto funzionario della Difesa Usa che non ha rivelato la sua identità ha detto che la Cina continua a seguire la crisi in Ucraina senza criticare e applicare sanzioni contro la Russia, come fanno gli altri paesi, e non ha mostrato alcuna intenzione di discutere soluzioni diplomatiche per superare la crisi. Qual è il commento del portavoce?”.

Wang Wenbin ha risposto in questo modo: “di recente, gli Usa hanno continuato a diffondere informazioni false, strumentalizzando la crisi in Ucraina per diffamare la Cina. Diffondere voci non vere per sottrarsi alle proprie responsabilità è un’azione particolarmente ipocrita e spregevole”. Wang Wenbin ha aggiunto che gli Stati Uniti dovrebbero spiegare con onestà se la loro decisione di promuovere l’espansione verso est della Nato si fonda sull’intenzione di mantenere la pace.

Il portavoce ha sottolineato che la Cina stabilisce la propria posizione e la propria politica sempre in base al merito della questione stessa e che accoglie con favore tutti gli sforzi diplomatici che contribuiranno alla soluzione politica della crisi in Ucraina. Wang Wenbin ha poi assicurato il sostegno della Cina alla ricerca di una soluzione politica che tenga conto delle preoccupazioni ragionevoli di entrambe le parti e contribuisca alla stabilità a lungo termine dell’Europa.