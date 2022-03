Vulcano: emissioni di gas, domani Musumeci riunisce a Messina il Comitato tecnico

7 Marzo 2022 22:44

Nello Musumeci presiederà domani a Messina l’incontro di insediamento del Comitato per il coordinamento delle misure per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica per l’isola di Vulcano

Il presidente Musumeci, presiederà domani a Messina l’incontro di insediamento del Comitato per il coordinamento delle misure per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica per l’isola di Vulcano. L’organismo è stato istituito per fronteggiare l’emergenza in atto a causa delle elevate concentrazioni in aria di gas vulcanici. L’appuntamento è per le 11 in prefettura. Il Comitato, alla cui guida è preposto il governatore nella sua qualità di commissario delegato, è composto dal sindaco di Lipari e da rappresentanti della Prefettura di Messina, dell’Arpa Sicilia, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, del Dipartimento attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico della Regione siciliana, della Asl di Messina, del Comando provinciale di Messina dei vigili del fuoco e dell’Istituto superiore di sanità. Alla riunione di insediamento parteciperanno, con funzioni consultive, tre rappresentati delle associazioni di categoria attive a Vulcano. Compito del Comitato sarà provvedere alla valutazione delle relazioni concernenti le campagne di monitoraggio fornite da Arpa e da INGV, e raccomandare alle competenti autorità sanitarie territoriali, le conseguenti misure di tutela della salute e dell’incolumità pubblica, incluse eventuali restrizioni all’accesso e permanenza sull’isola da parte dei non stabilmente residenti e limitazioni alla permanenza diurna e notturna in aree individuate anche per la popolazione residente.