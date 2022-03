L’azienda Vorwerk Folletto cerca 1.100 agenti: 16 posizioni aperte anche in Calabria. Come candidarsi

7 Marzo 2022 16:20

Vorwerk Folletto parte con la nuova campagna di reclutamento e seleziona posizioni in tutta Italia: 16 agenti anche in Calabria

In tempi in cui il lavoro sembra essere una risorsa scarsa e incerta, il settore della vendita diretta presenta dati e risultati in assoluta controtendenza e in crescita costante. In questo scenario s’inserisce Vorwerk, la storica multinazionale tedesca che ha la vendita diretta nel proprio DNA e che da sempre viene riconosciuta sia per l’eccellenza nella formazione alla professione della vendita diretta sia per la qualità unica dei suoi prodotti. Ora, Vorwerk Folletto lancia una campagna di reclutamento a livello nazionale: 1.100 posizioni aperte per diventare agente ed entrare in una team attivo sul territorio in cui ci si candida. I nuovi entrati accederanno ad un percorso formativo di 5 mesi guidato dai migliori esperti della vendita diretta in Italia che, unito all’affiancamento con il capo vendita sul campo, li guiderà nella professione di agente Folletto, acquisendo competenze e skill utili per la crescita personale e professionale.

La forza vendita del più famoso sistema di pulizia al mondo vanta una rete commerciale capillare attiva in tutta Italia con quasi 4000 agenti in forze. Si tratta di una presenza vitale per la multinazionale Vorwerk sia per lo sviluppo del business sia per sostenere una domanda sempre viva da parte dei consumatori di poter conoscere in prima persona, con la guida di veri esperti di igiene domestica, un prodotto che da sempre è a fianco di generazioni di clienti. Per la campagna reclutamento 2022, in Calabria la direzione Vendite Folletto seleziona 16 posizioni di agenti. È possibile candidarsi direttamente sul Sito Folletto.it nella sezione “Lavora con noi”.