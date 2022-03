Aeroporto di Reggio Calabria, l’appello disperato: “lodevoli le promesse sul futuro ma la realtà è adesso, si faccia qualcosa o rimarrà chiuso”

7 Marzo 2022 11:58

Reggio Calabria, nuova lettera dell’Avvocato Vitetta alla nostra redazione: il tema è sempre l’Aeroporto “Tito Minniti” e l’imminente cancellazione del volo da e per Milano dalla città dello Stretto

Continua a tenere banco la vicenda relativa all’Aeroporto di Reggio Calabria. A sollevare la questione nei giorni scorsi, con una lettera aperta alla nostra redazione, anche il Signor Renato Vitetta, Avvocato reggino e abituale frequentatore di aerei in quanto viaggiatore. Vitetta ha denunciato l’imminente cancellazione del volo da e per Milano da Reggio Calabria partire dal 27 marzo. Una vicenda che tanti disagi produrrà soprattutto durante le vacanze pasquali. Negli ultimi giorni, sul “Tito Minniti” e su tutti gli Aeroporti della Regione, si è discusso molto, con l’ufficialità del passaggio da Sacal a Fincalabria. La gestione diventa così regionale, con tutte le promesse del caso, sul futuro, da parte delle Istituzioni. “Ho visto con piacere che dopo l’allarme da me lanciato sull’aeroporto di Reggio si sono succeduti gli interventi di due politici reggini che occupano importanti poltrone sia in ambito regionale che nazionale”, recita la nuova lettera che il Signor Vitetta ha inviato alla redazione di StrettoWeb. “Le loro indicazioni – prosegue – sono molto importanti, sperando che la finalizzazione degli intenti sia anche di prossima esecuzione”.

“Ma miei Cari amici – si chiede l’Avvocato – Vi rinnovo la domanda alla quale purtroppo nessuno ha dato una risposta: dal 27 Marzo saremo senza più alcun volo diretto da e per Milano??? Proprio in virtù delle vostre promesse, avete in programma incontri con i vertici commerciali dì Ita Airways per invitarli a cambiare idea ed a ripristinare almeno uno dei due voli su Milano? Oppure dovremo rassegnarci per tutto il periodo fino a giugno (vacanze dì Pasqua e Ponti compresi) ad andare a Lamezia o Catania??? Ripeto, lodevoli sono le promesse per l’Aeroporto del futuro (nessuna data dì inizio dì questo futuro però è mai stata data, e dal famoso Decreto Cannizzaro da 25 Milioni son già passati due anni…) ma la realtà intanto è adesso: se non si fa qualcosa da fine mese il Tito Minniti sarà praticamente “CHIUSO”…!!!! Se servono rinforzi per andare a bussare con i “Piedi” alle porte di chi di competenza fatelo sapere. Io ci sono e come me credo tanti altri che da Reggio vogliono continuare a volare. Oggi. E siamo già al 7 Marzo…”, conclude il lettore, che prima ancora delle promesse future vuole che si operi adesso affinché non venga cancellato il volo Reggio-Milano adesso.