Volo Lamezia-Milano Malpensa atterra in nottata con un ritardo di oltre 3 ore. Attivate le procedure per chiedere il rimborso

3 Marzo 2022 13:06

Volo Lamezia-Milano Malpensa: i passeggeri atterrati con ritardo, possono avere assistenza legale

I passeggeri del volo Lamezia – Milano Malpensa sono atterrati nella notte e precisamente alle 00:30. È accaduto nella tarda serata di ieri, mercoledì 2 marzo 2022, con il volo Ryanair FR1437, programmato alle 19:20 e arrivato in Lombardia solamente alle primissime ore del giorno odierno.

Disagi per i passeggeri, atterrati con 3 ore e 20 minuti di ritardo, ma che possono ricevere assistenza legale. La circostanza, infatti, secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, potrebbe prevedere la compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004.

Per attivare l’assistenza di ItaliaRimborso e quindi procedere con la richiesta di compensazione, senza alcuna spesa, è possibile farlo attraverso la compilazione del form online presente nell’homepage del sito web italiarimborso.it. I passeggeri del volo Ryanair Lamezia Terme in ritardo, in alternativa, possono chiamare lo 0656548248 o inviare un semplice messaggio Whatsapp al numero 3421031477.