Volley Reghion, si dimette mister Ascenzio Corso. Il nuovo allenatore è Cesare Pellegrino

17 Marzo 2022 12:36

Con una nota ufficiale, la Volley Reghion comunica le dimissioni del mister Ascenzio Corso

La Volley Reghion comunica che sono pervenute le dimissioni del mister Ascenzio Corso, accettate dalla società, e che sono state rassegnate in seguito ai non più corrispondenti progetti elaborati e agli accordi presi ad inizio stagione. La società biancoblu ringrazia il tecnico Ascenzio Corso, guida tecnica che stava collezionando ottimi risultati in stagione e gli augura il meglio per il proseguimento della sua carriera.

Il nuovo allenatore è Cesare Pellegrino. Si tratta di un “ritorno in campo” per il reggino, che porta con sé un curriculum di tutto rispetto. Il nuovo tecnico, che andrà a guidare le ragazze in questo rush finale della stagione, è ben conosciuto nell’ambiente pallavolistico. Pellegrino è un ex atleta con trascorsi nella massima serie. Originario di Reggio Calabria, ha calcato i campi di serie A per ben undici stagioni, raggiungendo la finale di Coppa Confederale CEV nel 1980 e tre volte la finale di Coppa Italia. Con la maglia della nazionale italiana, il nuovo mister della Volley Reghion ha collezionato ben 70 presenze, tra juniores e senior, partecipando agli europei del 1979, al torneo preolimpico di Los Angeles ed a diverse manifestazioni internazionali. Da allenatore ha cominciato nel Volley Reggio, per poi proseguire sulle panchina di diverse società tra serie C e B1 sia maschili che femminili.

“Quest’anno avevo deciso di prendere un anno di pausa – ha dichiarato Mister Pellegrino – si è presentata questa occasione e, considerato che volevo rimanere nella mia città, l’ho subito colta al volo. Ho visto qualche gara, e la squadra è allestita per la salvezza. Nelle partite che dovremo recuperare cercheremo di migliorare la posizione in classifica, ovviamente guardando le squadre dietro di noi – ha proseguito – conosco già qualche atleta avuta come giocatrice ed altre viste in campo da avversarie. Ho seguito un po’ la prossima avversaria, l’Accademia Benevento, è una squadra naturalmente allestita per i playoff. Spero che l’affrontare queste squadre che ambiscono al salto di categoria sia motivo di sprono in più per fare bene – ha concluso – noi faremo la nostra partita e cercheremo di portare più punti possibili per guadagnare così la salvezza”.