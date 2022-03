Volley, OmiFer Palmi corsara in casa di Sistemia Aci Castello

3 Marzo 2022 18:40

Finisce 0-3 tra Sistemia Aci Castello e OmiFer Palmi: commento e tabellino

Si conclude con un netto 3-0 in favore della squadra ospite l’incontro tra Sistemia Aci Castello e OmiFer Palmi. Una partita perfetta sotto ogni punto di vista quella giocata dai ragazzi di Polimeni che hanno saputo rispondere presente davanti ad ogni difficoltà presentatasi durante il corso del match. L’infortunio di Rosso ad inizio partita avrebbe potuto mettere alle corde i nero-verdi, ma gli ingressi dalla panchina di Laganà e Soncini hanno dato ulteriore linfa ed equilibrio alla squadra. Non bastano ad Aci Castello i 22 punti di Lucconi, gli 11 di Guarienti Zappoli e l’ottima prestazione nel primo set di Frumuselu. Per Palmi invece sono ben quattro i giocatori in doppia cifra: Laganà con 12 punti, Marra, Rosso e Soncini con 10. Grande contributo offensivo anche da parte del capitano Paris che al servizio spezza gli equilibri nella parte finale secondo set.

Il grande equilibrio che ha contrassegnato il primo set con Lucconi e Frumuselu grandi protagonisti per i padroni di casa, viene spezzato dai tre punti consecutivi del nero-verde Alberto Marra che dal 22-20 ribalta il risultato sul 22-23. Sarà proprio Frumuselu a sbagliare sul finale consegnado il primo parziale a Palmi. L’eccezionale fase di contrattacco di Palmi viene ancora una volta fuori nel secondo set, dove i nero-verdi riescono a rispondere ai 13 punti di Lucconi con una grande solidità di squadra. Sul 21-20 sarà il capitano Matteo Paris a dare quella marcia in più che manda in bambola la ricezione dei padroni di casa e consente alla OmiFer di aggiudicarsi il 2-0. La solidità di Palmi si manifesta anche nel terzo set, con Rosso e Soncini che danno un grande contributo difensivo sacrificandosi su ogni palla. Non trovando più soluzioni valide, la squadra di Kantor si sgretola e Palmi riesce a mettere le mani sul set e sul match chiudendo con un netto 3-0.

SISTEMIA SATURNIA – OMIFER PALMI 0-3 (25-27, 21-25, 18-25)

SISTEMIA SATURNIA: Gradi 2, Frumuselu 7, Cottarelli, Zappoli 11, Smiriglia 4, Lucconi 22, Zito (L), Maccarrone, ne: Battaglia, Di Franco, Vintaloro, Andriola. All. Kantor.

OMIFER PALMI: Marra 10, Prespov 3, Russo 3, Remo 7, Paris 4, Rosso 10, Fortunato (L), Laganà 12, Soncini 10, Pellegrino, ne: Gitto, Nicolò, Filanoti (L2). All. Polimeni

ARBITRI: Roberto Guarneri e Pietro Alessandro Cavalieri.